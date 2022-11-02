البيت الأبيض يتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا «سرا» بقذائف مدفعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن كوريا الشمالية ترسل كميات «كبيرة» من الذخيرة المستخدمة في المدفعية إلى روسيا تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن المسؤولين الأميركيين لا يعرفون إن كانت روسيا تلقت الذخيرة، لكنهم يحاولون مراقبة الشحنات، بحسب «فرانس برس».

كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخًا

وعلى صعيد آخر، أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخًا على الأقل الأربعاء، سقط أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سيول حيث ندد الرئيس يون سوك-يول بـ«اجتياح أرضي بحكم الواقع».

كذلك أطلقت وابلًا من القذائف المدفعية باتّجاه «المنطقة العازلة» البحرية، في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء من رد «عدواني ويمثّل تهديدًا» من بيونغ يانغ على المناورات العسكرية الجوية المشتركة واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حاليًا.

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واجتاز صاروخ بالستي قصير المدى نُسِب إلى كوريا الشمالية خط الحدود الشمالي الذي تشكل الحدود البحرية بين البلدين ما أطلق إنذارًا بحصول غارة جوية فطلب من سكان جزيرة اولونغدو الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.

«المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة»

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي أنها «المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة» الكورية مع توقف معارك الحرب الكورية العام 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي على هذه المسافة القريبة من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وشدد يون على أن «الاستفزاز الكوري الجنوبي يشكل اجتياحًا أرضيًا بحكم الواقع لصاروخ اجتاز خط الحدود الشمالي للمرة الأولى منذ الانقسام» على ما جاء في بيان للرئاسة.

خفض حدة التوتر بين البلدين

وسقط الصاروخ الأقرب إلى الحدود الكورية الجنوبية في مياه تقع على بُعد 57 كيلومترًا شرق البر الرئيسي لكوريا الجنوبية على ما أوضح جيش سيول الذي أكد أن ما حصل «كان نادرا جدا ولا يمكن قبوله».

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت سبعة صواريخ بالستية قصيرة المدى و16 صاروخًا آخر ستة منها صواريخ أرض-جو. كذلك، أطلقت وابلًا من القذائف المدفعية باتّجاه «منطقة عازلة» في البحر أقيمت العام 2018 في مسعى لخفض حدة التوتر بين البلدين خلال فترة حراك دبلوماسي لم تأت بنتيجة.