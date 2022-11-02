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«البيت الأبيض» يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 05:01 مساء
«البيت الأبيض» يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي. (الإنترنت)
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دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا في المياه المحيطة بالبلاد، واصفة مسار أحد الصواريخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية تحديدا بأنه «متهور».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، «ندين.. عمليات إطلاق الصواريخ هذه وقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق صاروخ تحت الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع مع جمهورية كوريا»، وفق «فرانس برس».

دان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا، واصفا الأمر بأنه عمل «غير مسؤول»، ومبديا دعمه لكوريا الجنوبية.

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وفي تغريدة أطلقها، أعرب ميشال عن «غضبه إزاء السلوك العدائي وعديم المسؤولية لبيونغ يانغ بعد إطلاقها صواريخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية»، وأضاف: «باسم الاتحاد الأوروبي أعرب عن تضامني مع كوريا (الجنوبية) ودول أخرى في المنطقة».

كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا 
أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخا على الأقل، الأربعاء، سقط أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سول حيث ندد الرئيس يون سوك-يول بـ«اجتياح أرضي بحكم الواقع».

كذلك أطلقت وابلا من القذائف المدفعية باتجاه «المنطقة العازلة» البحرية، في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء من رد «عدواني ويمثل تهديدا» من بيونغ يانغ على المناورات العسكرية الجوية المشتركة واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حاليا.

واجتاز صاروخ بالستي قصير المدى نسب إلى كوريا الشمالية خط الحدود الشمالي الذي تشكل الحدود البحرية بين البلدين ما أطلق إنذارا بحصول غارة جوية فطلب من سكان جزيرة اولونغدو الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.

الجيش الكوري الجنوبي يرد على «استفزازات» الشمال
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي أنها «المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة» الكورية مع توقف معارك الحرب الكورية العام 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي على هذه المسافة القريبة من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي أن «الاستفزاز الكوري الشمالي يشكل اجتياحا أرضيا بحكم الواقع لصاروخ اجتاز خط الحدود الشمالي للمرة الأولى منذ الانقسام» على ما جاء في بيان للرئاسة.

وسقط الصاروخ الأقرب إلى الحدود الكورية الجنوبية في مياه تقع على بُعد 57 كيلومترا شرق البر الرئيسي لكوريا الجنوبية على ما أوضح جيش سول الذي أكد أن ما حصل «كان نادرا جدا ولا يمكن قبوله».

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