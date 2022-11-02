روسيا: الأولوية لتجنب مواجهة بين القوى النووية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن «الأولوية القصوى» هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها «عواقب كارثية»، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي «نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الوضع الحالي الصعب والمضطرب، نتيجة لأعمال غير مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي منع أي صدام عسكري بين القوى النووية». ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى «التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين»، بحسب «فرانس برس».

خطر «نهاية العالم» للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في 7 أكتوبر الماضي، أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر «نهاية العالم» للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة.

- أمين عام الناتو: خطاب بوتين «نووي خطير ومتهور»

- بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: «لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية» في العام 1962، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لم يكن يمزح» عندما أطلق تلك التهديدات.

وحذرت الولايات المتحدة من «عواقب كارثية»، إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، بعد أن تعهدت موسكو بحماية المناطق الأوكرانية التي تضمها إليها بعد استفتاءات لاقت انتقادات واسعة النطاق.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي، إن الولايات المتحدة سترد على أي استخدام روسي لأسلحة نووية ضد أوكرانيا. وأضاف لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية أمس الأحد، «إذا تجاوزت روسيا هذا الخط ستكون هناك عواقب كارثية على روسيا.. سترد الولايات المتحدة بحسم».

استخدام «أسلحة نووية محدودة القدرة

ولم يفصح سوليفان عن طبيعة رد واشنطن على ذلك، لكنه قال إنهم أبلغوا موسكو من قبل «بتفاصيل أكبر ما يعنيه ذلك تحديدا»، وفق «رويترز». وجاءت تصريحات سوليفان بعد تهديد نووي غير مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الشهر نفسه، عندما قال إن روسيا ستستخدم أي أسلحة للدفاع عن أراضيها.

ودعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الجيش الروسي، في مطلع أكتوبر الماضي، إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القدرة» في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام «في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات اكثر حزما، وصولا الى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة»، وفق «فرانس برس».