شارل ميشال: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ «غير مسؤول»

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا، واصفا الأمر بأنه عمل «غير مسؤول»، ومبديا دعمه لكوريا الجنوبية.

وفي تغريدة أطلقها أعرب ميشال عن «غضبه إزاء السلوك العدائي وعديم المسؤولية لبيونغ يانغ بعد إطلاقها صواريخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية»، وأضاف: «باسم الاتحاد الأوروبي أعرب عن تضامني مع كوريا (الجنوبية) ودول أخرى في المنطقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا

أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخا على الأقل، الأربعاء، سقط أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سول حيث ندد الرئيس يون سوك-يول بـ«اجتياح أرضي بحكم الواقع».

كذلك أطلقت وابلا من القذائف المدفعية باتجاه «المنطقة العازلة» البحرية، في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء من رد «عدواني ويمثل تهديدا» من بيونغ يانغ على المناورات العسكرية الجوية المشتركة واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حاليا.

واجتاز صاروخ بالستي قصير المدى نسب إلى كوريا الشمالية خط الحدود الشمالي الذي تشكل الحدود البحرية بين البلدين ما أطلق انذارا بحصول غارة جوية فطلب من سكان جزيرة اولونغدو الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.

الجيش الكوري الجنوبي يرد على «استفزازات» الشمال

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي أنها «المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة» الكورية مع توقف معارك الحرب الكورية العام 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي على هذه المسافة القريبة من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي أن «الاستفزاز الكوري الشمالي يشكل اجتياحا أرضيا بحكم الواقع لصاروخ اجتاز خط الحدود الشمالي للمرة الأولى منذ الانقسام» على ما جاء في بيان للرئاسة.

وسقط الصاروخ الأقرب إلى الحدود الكورية الجنوبية في مياه تقع على بعد 57 كيلومترا شرق البر الرئيسي لكوريا الجنوبية على ما أوضح جيش سول الذي أكد أن ما حصل «كان نادرا جدا ولا يمكن قبوله».

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وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت سبعة صواريخ بالستية قصيرة المدى و16 صاروخا آخر ستة منها صواريخ أرض-جو. كذلك، أطلقت وابلا من القذائف المدفعية باتجاه «منطقة عازلة» في البحر اقيمت العام 2018 في مسعى لخفض حدة التوتر بين البلدين خلال فترة حراك دبلوماسي لم تأت بنتيجة.

بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية أنها أطلقت ثلاثة صواريخ أرض-جو في البحر باتجاه شمال الحدود البحرية بين البلدين. ودعا الرئيس يون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي وأمر باتخاذ تدابير «سريعة وصارمة لكي تؤدي الاستفزازات الكورية الشمالية إلى ثمن واضح» بالنسبة لبيونغ يانغ.

وأغلقت كوريا الجنوبية بعض الممرات الجوية فوق بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، ووجهت خطوط الطيران المحلية إلى تغيير مساراتها «لضمان سلامة الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة واليابان».

من جهتها، دعت روسيا، الأربعاء، إلى التهدئة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «نحض جميع الأطراف على المحافظة على الهدوء.. على جميع أطراف هذا النزاع تجنّب اتّخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر»، وفق «فرانس برس».

أكبر تدريب عسكري بين سول وواشنطن

ويأتي إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بينما تنظم سول وواشنطن أكبر تدريب عسكري جوي مشترك في تاريخهما باسم «العاصفة اليقظة»، التي تشارك فيها مئات الطائرات الحربية من الجيشين.

ووصف سكرتير حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الماريشال باك جونغ شون، هذه التدريبات بأنها «استفزازية وعدائية»، على ما جاء في تقرير نشرته الأربعاء الصحافة الرسمية الكورية الشمالية.

وأضاف أن هذه المناورات تذكر بـ«عاصفة الصحراء»، وهو الاسم الذي أطلق على العمليات العسكرية لتحالف قادته الولايات المتحدة ضد العراق في 1990 و1991 بعد غزوه الكويت.

وقال باك على ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية: «في حال حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فإن الوسائل الخاصة في القوات المسلحة (لكوريا الشمالية) ستنجز مهمتها الاستراتيجية فورا»، وأضاف: «ستواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عندها وضعا رهيبا وستدفعان أفظع ثمن في التاريخ».