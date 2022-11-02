سول: كوريا الشمالية أطلقت 6 صواريخ «أرض-جو»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية «ستة صواريخ أرض-جو»، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي تضاف إلى مجموعة من الصواريخ والقذائف، الأربعاء، بينها صاروخ بالستي سقط قرب مياه سول الإقليمية.

وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رصد إطلاق ستة صواريخ أرض-جو إضافية باتجاه الشرق والغرب».

وأطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية صباح الأربعاء، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الذي رصد في وقت سابق إطلاق أكثر من عشرة صواريخ كورية شمالية سقط أحدها قرب المياه الإقليمية لسول.

وأكدت سيول رصد إطلاق صواريخ قرابة الساعة 06.51 من موقعين في محافظة بيونغان الشمالية وصفتها بعد عملية تحليل، بأنها «صواريخ بالستية قصيرة المدى»، وفق وكالة «فرانس برس».

كوريا الشمالية تطلق 100 قذيفة مدفعة

وشهدت الساعات الأولى من صباح الأربعاء كذلك إطلاق بيونغ يانغ 100 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة البحرية الفاصلة، الأربعاء.

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وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية: «أطلقت كوريا الشمالية حوالى 100 قذيفة مدفعية من كوسونغ في مانغون إلى المنطقة الفاصلة شمال خط الحدود الشمالي»، في إشارة إلى الحدود البحرية بين الكوريتين، وفق الوكالة الفرنسية.

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باتجاه الشرق والغرب

ورصد الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، باتجاه الشرق والغرب، وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن رئيس البلاد أمر «برد سريع» على «استفزازات» بيونغ يانغ الأخيرة، حسب «فرانس برس».

وأشار مدير العمليات في الهيئة، كانغ شين شول، في تصريح إلى الصحفيين، إلى أن أحد الصواريخ سقط «للمرة الأولى» جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية. وقال: «إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول، حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي للمرة الأولى».

جيش كوريا الجنوبية يطلق صواريخ «جو-أرض» ردا على صواريخ بيونغ يانغ

وردا على ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، إطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» دقيقة قرب موقع سقوط صاروخ بالستي كوري شمالي، في وقت سابق اليوم بمحاذاة الحدود البحرية بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الجيش إن الصواريخ أطلقت في المياه «بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي»، مضيفا أن المناورة تظهر أن سول سترد «بحزم على أي استفزازات»، حسب «فرانس برس».