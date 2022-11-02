«آكي»: نقطة لامبيدوزا الإيطالية الساخنة توشك على الانهيار مع 1300 مهاجر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر أمنية إيطالية لوكالة «آكي» الإيطالية إن هناك 11 مهاجرا رسوا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل، المتخمة بالمهاجرين والتي باتت على وشك الانهيار مع 1300 منهم.

وتعقب المهاجرين الـ11 زورق دورية تابع لقوات الدرك الإيطالي «كارابينييري»، على بعد 1.5 ميل بحري عن ساحل الجزيرة، وكانوا على متن قارب صغير يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار، وفق المصادر ذاتها.

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ومن بين المهاجرين الذين يحملون الجنسية التونسية، هناك امرأة وقاصر، وجرت إضافتهم إلى 332 مهاجرا آخر، وصلوا، أمس الثلاثاء، إلى الجزيرة من خلال تسع عمليات إنزال، حسب المصادر التي أوضحت أنه جرى ترتيب عمليات نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي بلغ «عدد الحضور فيها 1290 شخصا، مقابل سعة لا تتجاوز الـ350 محلا».

ووفقا للمصادر، فإن إدارة المحافظة تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية على عمليات النقل لتخفيف الضغط على المركز، لافتا إلى أنه «حتى مساء اليوم، من المقرر أن يغادر الجزيرة 190 مهاجرا على متن العبارة المتجهة إلى بورتو إمبيدوكلي».