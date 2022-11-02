منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

قررت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على أعلى مستوى من التأهب الصحي لمرض جدري القردة رغم انخفاض ملحوظ لعدد الإصابات في الدول الأكثر تضررا في أوروبا والولايات المتحدة، حسب بيان صدر عن المنظمة الأممية، الثلاثاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة. وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية إنه رغم التقدم المحرز في مكافحة تفشي المرض، لا تزال هناك «أسباب تدعو للقلق»، وبخاصة بسبب تسجيل إصابات جديدة في بعض البلدان، إضافة إلى نقص الموارد في البلدان الفقيرة أو التهديد بوصم السكان المعرضين للخطر، على ما جاء في البيان الصادر عن مجموعة خبراء اجتمعوا في 20 أكتوبر، ونقلته وكالة «فرانس برس».

واعتبارا من مايو، لاحظت السلطات الصحية ارتفاعا في أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

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معلومات عن جدري القرود

ويُعتبر جدري القردة الذي اكتُشف لدى البشر العام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي جرى القضاء عليه العام 1980. في معظم الحالات، يكون المرضى رجال يمارسون الجنس مع رجال، ومن فئة الشباب نسبيا، ويعيشون بشكل رئيسي في المدن، وفقا لمنظّمة الصحة العالمية.

وتوصي منظمة الصحّة العالمية بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وأفراد طواقم الرعاية الصحّية الذين هم على تماس مع المرض.

ويجري تسويق هذا اللقاح تحت اسم «جينيوس» في الولايات المتحدة، بينما يُطلق عليه في أوروبا اسم «إيمفانيكس». في نيويورك، تلقّى آلاف الأشخاص اللقاح حتّى الآن.