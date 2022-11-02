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رئيس كوريا الجنوبية يصف سقوط صاروخ كوري شمالي قرب مياه بلاده بـ«الغزو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 08:36 صباحا
رئيس كوريا الجنوبية يصف سقوط صاروخ كوري شمالي قرب مياه بلاده بـ«الغزو»
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأربعاء، أن إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي عبر الحدود البحرية المتنازع عليها، وسقوطه قرب المياه الإقليمية لبلاده يعد «عمليا غزوا للأراضي».

وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه إلى أن «استفزازات كوريا الشمالية هي عمليا غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم» شبه الجزيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

تبادل إطلاق الصواريخ
وفي وقت مبكر، أطلقت كوريا الشمالية عشرة صواريخ على الأقل، مختلفة الأنواع، شرقا وغربا، حسب ما رصده الجيش الكوري الجنوبي، الذي أشار إلى أن أحدها سقط على مقربة من المناطق المتنازع عليها.

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ورد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها صاروخ كوريا الشمالية، مشددا على أن سول سترد على أي استفزازات.

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