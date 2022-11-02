جيش كوريا الجنوبية يطلق صواريخ «جو-أرض» ردا على صواريخ بيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، إطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» دقيقة قرب موقع سقوط صاروخ بالستي كوري شمالي، في وقت سابق اليوم بمحاذاة الحدود البحرية بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الجيش إن الصواريخ أطلقت في المياه «بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي»، مضيفا أن المناورة تظهر أن سول سترد «بحزم على أي استفزازات»، حسب وكالة «فرانس برس».

سقوط صاروخ قرب مياه كوريا الجنوبية للمرة الأولى

وسبق أن صرح مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش، كانغ شين شول، للصحفيين، بأن أحد صواريخ كوريا الشمالية سقط «للمرة الأولى» جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

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وقال: «إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول، حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي للمرة الأولى».