بيونغ يانغ تطلق 10 صواريخ مختلفة الأنواع.. أحدها سقط قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، باتجاه الشرق والغرب، وفق ما رصده الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن رئيس البلاد أمر «برد سريع» على «استفزازات» بيونغ يانغ الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

سقوط صاروخ قرب مياه كوريا الجنوبية للمرة الأولى

وأشار مدير العمليات في الهيئة، كانغ شين شول، في تصريح إلى الصحفيين، إلى أن أحد الصواريخ سقط «للمرة الأولى» جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقال: «إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول، حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي للمرة الأولى».