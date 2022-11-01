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بولسونارو يتعهد باحترام الدستور بعد خسارته الرئاسية البرازيلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:52 مساء
بولسونارو يتعهد باحترام الدستور بعد خسارته الرئاسية البرازيلية
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. (أ ف ب)
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، إنه «سيحترم» الدستور في خطاب قصير لم يشر خلاله إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورغم ذلك، اعتلى رئيس مكتبه سيرو نوغويرا المنصة ليعلن أن بولسونارو «أعطى الإذن» لعملية «الانتقال»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد بولسونارو، في تصريحاته الأولى منذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، أن الاحتجاجات يجب أن تكون «سلمية» وألا تسبب أضرارا، بعدما أغلق أنصاره طرقا في كل أنحاء البلاد عقب هزيمته في الانتخابات.

وتابع: «الاحتجاجات السلمية تكون دائما موضع ترحيب. لكن أساليبنا يجب ألا تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان، مثل غزو الممتلكات... ومنع حرّية التنقل».

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