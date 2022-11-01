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السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:29 مساء
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
عسكري أميركي بالقرب من منصة دفاع جوي في الخليج. (أرشيفية: الإنترنت)
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شاركت السعودية معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل أراضي المملكة مع الولايات المتحدة، سعيا من جانب طهران لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات داخل إيران، على ما أفادت تقارير أميركية مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت «شبكة CNN» عن مصدر أميركي مسؤول، أن المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية «تشير إلى أن إيران ربما تخطط لهجوم وشيك على منشآت للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدًا في السعودية»، لافتة إلى أنها طلبت من مسؤولين سعوديين التعليق على ذلك لكن دون رد.

قلق أميركي وتأهب عسكري في المنطقة
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها عن مصادر سعودية وأميركية أن الهجوم الوشيك يستهدف «تشتيت الانتباه عن الاحتجاجات داخل إيران»، مشيرة إلى أن القوات الأميركية وقوات أخرى في المنطقة رفعت درجة تأهبها.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة «قلقة» من التهديدات الإيرانية ضد السعودية، وأضاف: «نحن على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخبارية مع السعوديين، ولن نتردد في التحرك للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة».

البنتاغون يرفض التعليق على التهديد الإيراني للسعودية
وفي واشنطن رفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» باتريك رايدر التعليق على ما أوردته «وول ستريت جورنا» وقال للصحفيين «لن أتحدث عن تفاصيل مستويات حماية القوات، ما يمكنني قوله هو أننا قلقون من التهديدات في المنطقة وفي اتصال مستمر مع شركائنا السعوديين حول المعلومات التي قد تكون لديهم».

وأضاف رايدر «كما قلنا سابقا فإننا نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا أينما كانت قواتنا». مؤكدا «ليس لدي أي شيء أضيفه أكثر مما قلته» وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تهديد جديد محدد، وفق «شبكة CNN».

وفي وقت سابق، وجه قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي تهديدات مباشرة للمملكة العربية السعودية، متهما إياها بـ«التآمر» لإشعال الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ موت الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، في سبتمبر الماضي.

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