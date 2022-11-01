روسيا تعلن عمليات إجلاء جديدة للسكان في منطقة خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الروسية في منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا مساء الثلاثاء، عمليات إجلاء جديدة لمدنيين، بعد أيام قليلة من مغادرة أكثر من 70 ألف شخص المنطقة التي يقترب منها الجيش الأوكراني.

وقال فلاديمير سالدو الحاكم المعيّن من موسكو في خيرسون في خطاب نشر على تلغرام: «قررت توسيع منطقة الإجلاء 15 كيلومترا من نهر دنيبرو»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

كذلك، يمكن قراءة على حساب إدارة كاخوفكا وهي إحدى المدن التي تشملها عمليات الإجلاء الجديدة «ستطبّق إجراءات إجلاء قسرية اعتبارا من 6 نوفمبر على الأشخاص المتبقين».