بوتين لأردوغان: نريد «ضمانات حقيقية» من كييف بشأن اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه يريد «ضمانات حقيقية» من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

واعتبر بوتين خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، أنه من «الضروري» الحصول من كييف على «ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات اسطنبول، خصوصًا ألا يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية» وفق ما أوضح الكرملين في بيان.

انتقادات غربية لروسيا بعد تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب

وتنتقد القوى الغربية روسيا لتعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب بعدما اتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجوم «كبير» بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

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كما انسحبت روسيا من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق الذي جرى بوساطة تركية وأممية قبل أسابيع. وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب، صباح أميس الإثنين.

لكن أوكرانيا اعتبرت الاتهامات الروسية في هذا الشأن بأنها «ذريعة كاذبة».