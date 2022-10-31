«الطاقة الذرية» تبدأ التفتيش عن «القنبلة القذرة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الاثنين، أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة، بعدما اتّهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلة على تطويرها «قنبلة قذرة».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها فيينا، في بيان، إن مفتّشيها «بدأوا وسينهون قريبًا، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا».

- بوتين: أوكرانيا كانت تحضر لـ«قنبلة قذرة»

وأمس الأربعاء، كرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اتهامات بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام «قنبلة قذرة»؛ وذلك في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني وي فينغه، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.