بوساطة روسية.. أرمينيا وأذربيجان تتوصلان لتسوية بشأن نزاع «قره باغ»

القاهرة - بوابة الوسط

اتّفقت أرمينيا وأذربيجان، الإثنين، على «عدم اللجوء إلى القوة» لحل نزاعهما على منطقة ناغورني قره باغ، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات بوساطة روسية.



كذلك، اتفقت باكو ويريفان على «تسوية كل الخلافات حصرًا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي»، وفق ما جاء في بيان مشترك جرى تبنيه في نهاية قمة سوتشي، بحسب وكالة «فرانس برس».

بوتين: لم نتمكن من الاتفاق على كل شيء

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن «القمة الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ، أظهرت قدرة الأطراف على الاتفاق في المستقبل».

وقال بوتين، عقب القمة الثلاثية مع الرئيس الأذري، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في سوتشي إنه جرى «الاتفاق على بيان مشترك»، لكنه استدرك: «سأقول بصراحة: لم نتمكن من الاتفاق على كل شيء، واضطررنا إلى اقتطاع بعض الأشياء من النصّ المبدئي، الذي أعده المختصون».