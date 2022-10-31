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بايدن يثير 4 قضايا في اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:48 مساء
بايدن يثير 4 قضايا في اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي الجديد
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أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، تأكيد «العلاقات القوية» بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال اتصال هاتفي مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غداة فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، كما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وقال البيان إن الزعيمين «ملتزمان مواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغيّر المناخ وحماية الأمن الغذائي وتعزيز الديموقراطية والإدماج والتعامل مع الهجرة الإقليمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

- بايدن يهنئ لولا بفوزه في الانتخابات البرازيلية «الحرة والنزيهة»

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية «الحرة والنزيهة والموثوقة» على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وقال بايدن في بيان أمس الأحد، «أوجه تهاني إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة»، مضيفا أنه «يتطلع إلى العمل» معه «لمواصلة التعاون بين بلدينا».

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