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واشنطن: روسيا تمارس «ابتزازا جماعيا» بشأن الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:08 مساء
واشنطن: روسيا تمارس «ابتزازا جماعيا» بشأن الحبوب الأوكرانية
الناطق باسم الخارجية الأميركي نيد برايس، في واشنطن بتاريخ 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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اعتبرت الولايات المتحدة، الاثنين، أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية «ابتزاز جماعي»، وذلك بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس لصحفيين «هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وانسحبت موسكو من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق. وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح اليوم.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده عازمة على مواصلة الجهود والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية «رغم التردد الروسي».

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