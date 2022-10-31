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روسيا تريد «التزامات» من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب «لأغراض عسكرية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 08:50 مساء
روسيا تريد «التزامات» من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب «لأغراض عسكرية»
جندي روسي في ميناء ماريوبول البحري في أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال الجيش الروسي، الإثنين، إنه يريد «التزامات» من أوكرانيا بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية، وذلك بعد الهجوم بمسيّرات على أسطولها في شبه جزيرة القرم وتعليق الاتفاق لتصديرها.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «لا مجال لضمان سلامة أي شيء في هذه المنطقة حتى تتعهد أوكرانيا بالتزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية»، وفق «فرانس برس».

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية
وغادرت سفن شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية، الإثنين، رغم قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وباعتبارها أحد الوسطاء في هذا الاتفاق الذي يتيح إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كثّفت تركيا مساعيها الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنقاذه، فيما حذّرت موسكو من أن الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها سيكون «خطيرًا».

وغادرت عشر سفن على الأقل، من بينها «إيكاريا إينغل» التي استأجرها برنامج الأغذية العالمي والمحمّلة بـ30 ألف طن من القمح المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ في القرن الأفريقي، الموانئ الأوكرانية الإثنين، بحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص.

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وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله صباح الإثنين على «تويتر»: «لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفًا عسكريًا أو أن تُحتجز رهينة. الطعام يجب أن يمر».

وفي المجموع، كان من المقرر أن تغادر 12 سفينة الموانئ الأوكرانية الإثنين، ويفترض أن تتجه أربع سفن أخرى إلى البلاد، وفقًا لمركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

مواصلة الجهود.. ذريعة كاذبة
وتأتي حركة الملاحة البحرية هذه بعد يومين من إخطار روسيا، الأمم المتحدة وتركيا بتعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب بعدما اتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجوم «كبير» بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

لكنّ أوكرانيا اعتبرت الاتهامات الروسية بأنها «ذريعة كاذبة». كما أن موسكو انسحبت من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق.

 ارتفاع أسعار الحبوب بعد القرار الروسي
وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح الإثنين. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن تركيا «عازمة على مواصلة الجهود» والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية«رغم التردد الروسي».

وقال الرئيس التركي أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 يوليو في إسطنبول «مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية».

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