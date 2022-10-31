وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان تعليق موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار خلال مكالمة هاتفية الإثنين، تعليق موسكو الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تعتبر أنقرة أحد الوسطاء فيه، على ما أعلن الجيش الروسي.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «ناقش الطرفان تعليق روسيا تنفيذ الاتفاق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية» من دون تقديم مزيد التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

وغادرت سفن شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية، الإثنين، رغم قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وباعتبارها أحد الوسطاء في هذا الاتفاق الذي يتيح إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كثّفت تركيا مساعيها الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنقاذه، فيما حذّرت موسكو من أن الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها سيكون «خطيرًا».

وغادرت عشر سفن على الأقل، من بينها «إيكاريا إينغل» التي استأجرها برنامج الأغذية العالمي والمحمّلة بـ30 ألف طن من القمح المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ في القرن الأفريقي، الموانئ الأوكرانية الإثنين، بحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص.

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وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله صباح الإثنين على «تويتر»: «لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفًا عسكريًا أو أن تُحتجز رهينة. الطعام يجب أن يمر».

وفي المجموع، كان من المقرر أن تغادر 12 سفينة الموانئ الأوكرانية الإثنين، ويفترض أن تتجه أربع سفن أخرى إلى البلاد، وفقًا لمركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

مواصلة الجهود.. ذريعة كاذبة

وتأتي حركة الملاحة البحرية هذه بعد يومين من إخطار روسيا، الأمم المتحدة وتركيا بتعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب بعدما اتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجوم «كبير» بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

لكنّ أوكرانيا اعتبرت الاتهامات الروسية بأنها «ذريعة كاذبة». كما أن موسكو انسحبت من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق.

ارتفاع أسعار الحبوب بعد القرار الروسي

وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح الإثنين. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن تركيا «عازمة على مواصلة الجهود» والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية«رغم التردد الروسي».

وقال الرئيس التركي أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 يوليو في إسطنبول «مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية».

وتم الاتفاق على جدول الشحن ليوم الإثنين من قبل أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، مع إبلاغ روسيا بالتحركات، على ما قال مركز التنسيق المشترك في بيان مساء الأحد. وأفاد مصدر مطّلع على الموضوع «صفتهم إحدى الجهات الموقّعة للاتفاق، طُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن».