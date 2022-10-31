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بوتين يستضيف قمة بين أرمينيا وأذربيجان وسط مواجهات مسلحة متقطعة بالقوقاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 05:37 مساء
بوتين يستضيف قمة بين أرمينيا وأذربيجان وسط مواجهات مسلحة متقطعة بالقوقاز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال محادثات في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود. (أ ف ب)
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين قمة مع قادة أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات بعد مواجهات مسلحة عنيفة بين هذين البلدين في القوقاز، حيث تسعى موسكو إلى تأكيد نفوذها.

تأتي هذه القمة التي عُقدت في سوتشي (جنوب روسيا) بعد شهر على مواجهات حدودية أوقعت 286 قتيلًا، في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين منذ التسعينات، بحسب «فرانس برس».

بحسب الكرملين، يُخصّص الاجتماع لمناقشة اتفاقات تم وضعها خلال وساطة قامت بها روسيا السنة الماضية و«تدابير إضافية لتعزيز الاستقرار والأمن» في المنطقة. ويريد بوتين المنشغل منذ ثمانية أشهر في حربه على أوكرانيا، من خلال هذه القمة استعادة دور روسيا في ضبط أوضاع القوقاز حيث يقوم الغربيون بجهود الوساطة الخاصة بهم.

ضمان السلام وتهيئة الظروف للتنمية
والتقى الرئيس الروسي أولاً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمدة ساعتين. ومن المقرّر أن يستقبل بعد ذلك الرئيس الأذري، إلهام علييف، قبل المحادثات الثلاثية.

وقال بوتين لباشينيان «أهم شيء هو ضمان السلام وتهيئة الظروف للتنمية». وأضاف «آمل بشدّة أن نتمكّن من اتخاذ خطوات نحو تسوية» للصراع.

-  اليوم.. بوتين يستضيف محادثات بين أرمينيا وأذربيجان
- «الكرملين» يؤكد انعقاد قمة بين بوتين وزعيمي أرمينيا وأذربيجان في سوتشي الاثنين

من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني إنّ أولويته هي الانسحاب الأذري من مناطق في ناغورني قره باغ، التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام الروسية، والإفراج عن أسرى الحرب.

مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات حفظ السلام
خلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6500 قتيل من الجانبين وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.

لكن مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات حفظ السلام الروسية سواء في ناغورني قره باغ عند الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حصل في سبتمبر. وتتهم أرمينيا خصوصًا أذربيجان بقضم أراضيها تدريجيًا. وكانت يريفان تنازلت عن مناطق في قره باغ ومحيطها لباكو بعد هزيمتها في خريف 2020.

وتأتي هذه المحادثات تحت إشراف روسيا في وقت اتخذت فيه العواصم الغربية موقفًا أكثر نشاطًا في الوساطة في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، نظرًا لأن روسيا تركز اهتمامها على أوكرانيا.

ونظم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفاوضات بين باشينيان وعلييف في بروكسل في اغسطس.

تبادلت روسيا التي لا تحبذ هذه المبادرات في منطقة تعتبرها منطقة نفوذها، مع الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة في الأسابيع الماضية حول جهود الوساطة. واتهم ماكرون خصوصا روسيا بالسعي الى «زعزعة» عملية السلام، فيما ندد بوتين بتصريحات «غير مقبولة».

تمديد  وجود ألفي جندي روسي لـ20 عاما
وقال بوتين في منتصف اكتوبر إن «روسيا حاولت على الدوام بصدق حل النزاعات، بما يشمل  قره باغ».

قبل المفاوضات، أعلن باشينيان أنه مستعد لتمديد  وجود ألفي جندي روسي من قوة حفظ السلام لمدة تصل الى 20 عاما. وقال رئيس الوزراء الأرمني السبت «أنا مستعد للتوقيع في سوتشي على وثيقة تمدد تفويض جنود حفظ السلام لمدة 10, 15، او 20 عاما» معربا عن أمله في أن يقدم بوتين اقتراحا في هذا الصدد.

تعهد الرئيس الأذري، متسلحًا بانتصاره العسكري في 2020، بإعادة إسكان قره باغ بأذريين في حين تقيم غالبية من الأرمن في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة باكو منذ حرب أولى وقعت في التسعينات، عند انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وأوقعت تلك الحرب نحو 30 ألف قتيل.

كذلك قامت تركيا، حليفة باكو، بجهود وساطة واجتمع رئيسها رجب طيب اردوغان في الآونة الأخيرة علييف وباشينيان في براغ. وبحسب الكرملين، ستتناول محادثات سوتشي أيضا «مسائل إعادة البناء والاقتصاد فضلا عن النقل».

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