240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما، الإثنين، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة، وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية. وأضافت أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

تدريب على الغزو وإثبات للسياسات العدائية

ودانت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبًا على الغزو وإثباتًا للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسيول. وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ، وأجرت تدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر احتجاجًا على هذه التدريبات.

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ويقول الحلفاء إن مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية، التي نفذت عددًا قياسيًا من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام، وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ العام 2017.