وزير الدفاع الإيطالي: علي روما إعادة اكتشاف دورها في أفريقيا.. البحر المتوسط يمثل أولوية لنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن البحر الأبيض المتوسط يمثل ​​أولوية بالنسبة لإيطاليا التي يجب أن تعيد اكتشاف دورها مع أفريقيا، ومع الدول الأخرى في الغرب والشرق.

وتطرق كروسيتو، خلال كلمة عبر الفيديو في سيراكيوزا الإيطالية في اجتماع «صقلية.. أوروبا والمتوسط»، والذي نظمته جمعية أنكونتري، إلى ضرورة التفكير في ضخامة الكابلات والغاز الذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، مع عدم السماح بأحداث مثل تلك التي وقعت في نورد ستريم، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

ضرورة الوحدة العسكرية في أوروبا

فيما أكد وزير الدفاع الإيطالي، ضرورة الوحدة العسكرية في أوروبا من أجل الحفاظ على «السيادة الأوروبية»، لكنه عاد ليؤكد أيضا صعوبة هذا الأمر خاصة أن الجمع بين 27 منظمة عسكرية مختلفة مع «بيروقراطيات ولغات ومدارس تدريب مختلفة»، ليس سهلاً.

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وأوضح كروسيتو، أن «الأمل» يكمن في التوصل إلى الوحدة في أوروبا من الناحية العسكرية، «فيما سيكون هناك صعوبات بالطبع»،

وأضاف كروسيتو، «لا يمكننا أن نتوقع أن يكون لدينا العصا السحرية.. يجب التحرك عبر البدء في بناء مسار مشترك حتى تتمكن جميع القوات العسكرية في كل دولة من الحوار».

«عبء الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية»

ولفت إلى حلف الناتو، والذي يضم دولا مختلفة «وجدت لغة واحدة مشتركة»، مشيرا إلى صعوبة الطريق «لكنه ضروري في حال كان هناك رغبة في الحفاظ على السيادة الأوروبية في القطاعات الأساسية»، مضيفا «كل دولة أوروبية ومنها ألمانيا، أصغر من أن تتحمل عبء الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية».

وتطرق كروسيتو إلى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، مضيفا أن أحد المسائل التي جرى التطرق لها هي إمكانية تعاون الأساطيل البحرية بصورة أكبر في البحر المتوسط.