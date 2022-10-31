161 قتيلا ومفقودا في الفلبين بسبب العاصفة المدارية «نالغي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين، الإثنين، مقتل 98 شخصا على الأقل جراء العاصفة المدارية «نالغي»، إضافة إلى فقد 63 شخصا وإصابة 69 آخرين.

وأمر الرئيس فرديناند ماركوس منذ السبت الماضي، بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة، وفق «يورو نيوز».

وتعد «نالغي» ثاني أكثر العواصف التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين، التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

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كان إعصار راي اجتاح الأقاليم الوسطى في ديسمبر الماضي، مما أسفر عن سقوط 407 قتلى وأكثر من 1100 مصاب.

عمليات تفتيش جوي للقرى

وقدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية، بنحو 758 مليون بيزو (حوالي 13 مليون دولار)، في حين قدرت الخسائر في الزراعة بأكثر من 435 مليون بيزو.

ومن المقرر أن تجرى عمليات تفتيش جوي للقرى المغمورة في إقليم كافيت بالقرب من العاصمة مانيلا، فيما أعرب الزعيم ماركوس عن صدمته إزاء عدد الوفيات.

ومن المتوقع انحسار العاصفة لاحقاً اليوم، الإثنين، وتشهد الفلبين ما معدله 20 إعصارا سنويا، ترافقها غالبا انهيارات أرضية وفيضانات متكررة وعنيفة.