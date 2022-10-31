إيران تعلن الحجز على ناقلة نفط أجنبية بتهمة التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إيران اليوم الإثنين، أنها حجزت ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب الوقود في الخليج واعتقلت طاقمها.

ونقلت وكالة تسنيم، عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان جنوب إيران، مجتبى قهرماني، قوله إن «سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، حجز ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت إيران، في الأشهر الأخيرة عن حجز عدة سفن في الممرات البحرية في الخليج، التي ينقل من خلالها جزء كبير من إنتاج النفط العالمي.

اعتقال قبطان الناقلة الأجنبية وطاقمها

وأضاف قهرماني، «تم اعتقال قبطان الناقلة الأجنبية وطاقمها لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية»، ولم تحدد جنسية السفينة أو تاريخ حجزها.

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في سبتمبر الماضي، أعلنت القوات الإيرانية أنها حجزت على سفينة أجنبية أخرى كانت محملة بـ757 ألف لتر من الوقود المهرب في المنطقة نفسها.

وسعر الوقود في إيران هو من الأكثر انخفاضا في العالم، مما يجعل عملية تهريبه إلى بلدان أخرى مربحا .