لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل.. نداء للسلام والوحدة وتهانٍ من زعماء العالم

القاهرة - بوابة الوسط

انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.

وأعلن لولا في خطاب النصر مساء الأحد، أن بلاده «تحتاج إلى السلام والوحدة»، مضيفا أنها «عادت» إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون «منبوذة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد في خطابه على أنه «ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة»، وذلك بعد حملة انتخابية شهدت استقطابا شديدا، مضيفا «اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت»، وإنها «مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ».

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عاما، نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019)، قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.

ألعاب نارية وهتافات في مُدن برازيلية كبرى

وأشار صحفيون في وكالة «فرانس برس» إلى إطلاق ألعاب نارية وهتافات في مُدن برازيلية كبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو بعد إعلان فوز لولا.

وتجمعت حشود خارج مقر إقامة لولا في ساو باولو، حيث كان يُتابع فرز الأصوات.

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وقالت ماري ألفيس سيلفا (53 عاما)، وهي تبكي في ساو باولو «إنها دموع الفرح، لقد تأثرتُ جدا! لولا سيُنقذنا من الفاشية».

من جهتها، قالت كارولينا فرييو، وهي موظفة كانت ترتدي فستانا أحمر طويلا، وتحتفل في حانة بكوباكابانا في ريو دي جانيرو، «إنه شعور لا يوصَف. لولا سيُغير كل شيء».

لولا يتلقى التهاني من زعماء العالم

وتلقى لولا التهاني بفوزه من عدد من زعماء العالم، إذ هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الزعيم اليساري على فوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا في بيان «أوجه تهاني إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية»، مضيفا أنه «يتطلع إلى العمل» معه «لمواصلة التعاون بين بلدينا».

بدوره، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد لولا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل «يفتح صفحة جديدة في تاريخ» هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية، «معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا».

وكان كل من المرشحَين قد أبدى ثقته في الفوز لدى اقتراعهما الأحد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي دعي إليها 152 مليون ناخب وشهدت تنافسا شديدا.

«البرازيل ستنتصر الليلة»

وقال الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته بُعيد فتح المكاتب الساعة الثامنة صباحا (11 صباحا بتوقيت غرينتش) في ريو دي جانيرو، «سنفوز الليلة».

وأضاف بولسونارو مرتديا قميصا أصفر وأخضر بألوان العلم الوطني، «البرازيل ستنتصر الليلة»، ثم توجه إلى مطار ريو دي جانيرو، حيث استقبل فريق نادي فلامينغو لكرة القدم الذي فاز السبت في الإكوادور بكأس «كوبا ليبرتادوريس»، التي توازي كأس الأبطال في أوروبا.

ووقف بولسونارو مع اللاعبين، رافعا الكأس، ورسم بعض هؤلاء بإصبعه الرقم 22 الذي كان على الناخبين إدخاله في صناديق الاقتراع الإلكترونية للتصويت للرئيس المنتهية ولايته، وسبق أن حاز بولسونارو، تأييد نجم كرة القدم نيمار، ما أثار جدلا واسعا.

وتوجه لاحقا إلى العاصمة برازيليا لينتظر صدور نتائج الاقتراع في قصر الفورادا.

هذه الانتخابات «ستُعيد السلام بين البرازيليين»

بدوره، صوت لولا صباحا في مكتب قرب ساو باولو، مؤكدا «ثقته (...) في انتصار الديموقراطية»، وأعرب عن أمله في أن هذه الانتخابات «ستُعيد السلام بين البرازيليين».

والبرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تبادل المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.

«نحن مستقبل أمة»

وفي بلد يسمح بالاقتراع اعتبارا من 16 عاما، وحيث التصويت إلزامي اعتبارا من 18 عاما تحت طائلة غرامة رمزية، قال غابريال فاليريانو الذي أكمل لتوه عامه السادس عشر «أن يكون المرء شابا ويصوت هو أمر بالغ الأهمية»، والسبب «أننا مستقبل أمة».

وفي مكتب الاقتراع نفسه في برازيليا، اعتبرت كارولينا تافاريس (37 عاما) أن «من المهم التصويت في هذه الانتخابات المميزة».