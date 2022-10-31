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الصين تطلق الجزء الثالث والأخير من محطتها الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 10:11 صباحا
الصين تطلق الجزء الثالث والأخير من محطتها الفضائية
إطلاق الوحدة المعملية «منغتيان» لمحطة الفضاء الصينية، 31 أكتوبر 2022. (قناة سي جي تي إن الصينية)
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أطلقت الصين الإثنين، الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها، على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام «سي سي تي في».

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية (القصر السماوي) بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وأطلق الجزء الذي سمي «منغتيان» (حلم السماوات) عند الساعة 15,27 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,27 ت غ)، بواسطة صاروخ لونغ مارتش 5بي من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين.

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ومنغتيان هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة تيانغونغ، التي تتخذ شكلا حرف تي بالأجنبي، واحتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة، فيما ستسمح مهمة الإثنين بنقل معدات عملية متطورة.

وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة عشر سنوات على الأقل، مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.

مليارات الدولارات للبرنامج الفضائي الصيني
ومع أن الصين لا تتوقع تعاونا دوليا بشأن محطتها الفضائية، أكدت بكين أنها منفتحة على التعاون مع أطراف اجنبية.

وتستثمر الصين منذ عقود عدة مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي.

وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة، مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية، التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء لها إلى الفضاء العام 2003، فيما أطلقت العام 2019 مركبة حطت على الجانب المظلم من القمر في سابقة عالمية.

وفي 2020 نقلت الصين عينات من القمر، وأطلقت كذلك مسبارا صغيرا على المريخ، فيما تنوي بكين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.

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