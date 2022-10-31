انقطاع الكهرباء والمياه عن أحياء في كييف بعد ضربات روسية

القاهرة - بوابة الوسط

انقطع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف صباح الإثنين «بعد ضربات روسية»، على ما أفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأوضح في رسالة عبر «تلغرام»، «جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

دوي انفجارات

وسمع دوي انفجارات عدة صباحا في كييف بعد ثلاثة أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم، حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.

وسمع صحفيو الوكالة الفرنسية في العاصمة الأوكرانية دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات.