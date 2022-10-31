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رسميا.. انتخاب لولا رئيسا للبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 01:28 صباحا
رسميا.. انتخاب لولا رئيسا للبرازيل
الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال إعلانه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد، في ساو باولو. (الإنترنت)
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انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50,83% مقابل 49,17%، وفقا لنتائج رسمية شبه نهائية أوردتها وكالة «فرانس برس».

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله. ويعود لولا إلى السلطة في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا.

ولم تتخلل العملية الانتخابية إشكالات كبرى، لكن جدلاً عكّر صفو اليوم الانتخابي، فقد أمر رئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي مورايس برفع كل حواجز التفتيش التي أقامتها شرطة المرور الاتحادية والتي «أخّرت وصول الناخبين» إلى مراكز الاقتراع، ما وصفه اليسار بأنه فضيحة.

وكان مسؤولون في حزب العمال الذي يتزعمه لولا دا سيلفا قد نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو عدة، تظهر حافلات تقل ناخبين متوقفة خصوصاً في المناطق الريفية في شمال شرق البلاد حيث معقل الرئيس الأسبق (2003-2010)، واصفين ما يجري بأنه «غير مقبول».

لكن مورياس أكد في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من التأخير «لم تعد أي حافلة أدراجها وكل الناخبين تمكّنوا من الإدلاء بأصواتهم». وأبدى كل من المرشحين ثقته في الفوز لدى اقتراعهما الأحد، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي دعي إليها 152 مليون ناخب وتشهد تنافساً شديداً.

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وقال الرئيس اليميني المتطرف بعيد فتح المكاتب في الساعة الثامنة صباحا (11 صباحا بتوقيت جرينتش) في ريو دي جانيرو: «سنفوز الليلة». وأضاف بولسونارو مرتدياً قميصاً أصفر وأخضر بألوان العلم الوطني، أن «البرازيل ستنتصر الليل».

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ثم توجه إلى مطار ريو دي جانيرو، حيث استقبل فريق نادي فلامينجو لكرة القدم الذي فاز السبت في الإكوادور بكأس «كوبا ليبرتادوريس» التي توازي كأس دوري أبطال أوروبا.

ووقف بولسونارو مع اللاعبين رافعاً الكأس، ورسم بعضهم بإصبعه الرقم 22 الذي على الناخبين إدخاله في صناديق الاقتراع الإلكترونية للتصويت للرئيس المنتهية ولايته.

وسبق أن حاز بولسونارو تأييد نجم كرة القدم نيمار، ما أثار جدلاً واسعاً. ويتوجّه لاحقاً إلى العاصمة برازيليا، حيث يتوقع أن ينتظر نتائج الاقتراع في قصر الفورادا.

والبرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد، تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تبادل المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.

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