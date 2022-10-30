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روسيا تعلق مشاركتها في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 11:43 مساء
روسيا تعلق مشاركتها في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية باسطنبول
سفينة الشحن «نافي ستار» التي ترفع علم بنما تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، حاملة أطنانا من الحبوب الأوكرانية، 7 أغسطس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن مركز التنسيق المشترك، مساء الأحد، أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في اسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب «لأجل غير مسمى».

وجاء في بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن «وفد روسيا الاتحادية أبلغ (...) بأنه يعلّق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى»، بحسب «فرانس برس».

- «الدفاع التركية»: استمرار عمليات تفتيش سفن تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن عمليات تفتيش السفن المحملة حبوبًا أوكرانية ستتواصل «اليوم وغدًا» في اسطنبول، وذلك بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان «من المقرر مواصلة تفتيش السفن المحملة حبوبًا والتي تنتظر في اسطنبول اليوم وغدًا».

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