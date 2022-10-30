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الاتحاد الأفريقي يبدي «قلقه البالغ» حيال الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:44 مساء
الاتحاد الأفريقي يبدي «قلقه البالغ» حيال الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية
اجتماع سابق للاتحاد الأفريقي. (الإنترنت)
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أعرب الاتحاد الأفريقي الأحد عن قلقه البالغ حيال تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حقق المتمردون أخيرا تقدما ميدانيا.

ودعا الرئيس الدوري للاتحاد ماكي سال ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في بيان مشترك «جميع الأطراف إلى إرساء وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي وسلامة وأمن المدنيين والاستقرار عند حدود كل الدول في المنطقة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أمس السبت، أنها «رفعت مستوى تأهب قواتها» لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد (إم 23)، التي تواصل هجومها في الشرق، بحسب مصادر متطابقة.

تزويد الجيش بـ«الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد»
وكتبت القوة الأممية على تويتر «مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 مارس وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فورًا»، مشيرة إلى تزويد الجيش بـ«الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد».

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سيطرت حركة التمرد «إم 23» على أراضٍ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت. وذكر سكان ومسؤولون، السبت، أن حركة «إم 23» سيطرت على بلدتي كيوانغا ومركز روتشورو الواقعتين على محور استراتيجي يربط غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بمدن الشمال وأوغندا.

ويبعد مركز روتشورو نحو 70 كيلومترًا من غوما. كما جرى الإبلاغ عن وجود متمردي حركة «إم 23» في روغاري، على مسافة 30 كيلومترًا من غوما والواقعة كذلك على هذا المحور الاستراتيجي. وثمة بينهما، في رومانغابو، قاعدة كبيرة للجيش الكونغولي ومتنزه فيرونغا الوطني.

و«حركة 23 مارس» التي تعرف أيضًا باسمها المختصر «إم 23» هي ميليشيا كونغولية مؤلفة من أفراد ينتمون إلى عرقية «التوتسي». استأنفت الحركة في نهاية العام الماضي القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.

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