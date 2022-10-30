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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 07:13 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
جنود إسرائيليون يفتشون سيارة قيل أنها استخدمت في هجوم قرب مدينة أريجا. (أ ف ب)
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قُتل فلسطيني الأحد بنيران إسرائيلية بزعم تنفيذه عملية دهس ضد جنود في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الحادث الذي وقع قرب مدينة أريحا وسط تصاعد للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفق «فرانس برس».

جنود يحيطون بسيارة بيضاء مهشمة
وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الفلسطيني «قاد مركبته بسرعة في اتجاه جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في محطة حافلات مجاورة لتقاطع النبي موسى». وأكد البيان أن السائق واصل القيادة في اتجاه جنود آخرين، وأضاف «رد شرطي ومدني كانوا في مكان الحادث بالذخيرة الحية على المهاجم وقاموا بتحييده».

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وشوهد جنود يحيطون بسيارة بيضاء مهشمة بجوار محطة للحافلات في مكان الحادث، وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن مسعفيها عالجوا خمسة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقتل في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري 29 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين وفق حصيلة لـ«فرانس برس».

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