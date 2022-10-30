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ارتفاع حصيلة انهيار الجسر في الهند إلى 60 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 07:00 مساء
ارتفاع حصيلة انهيار الجسر في الهند إلى 60 قتيلا
عمليات إنشاء جسر في الهند. (الإنترنت)
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قُتل ستون شخصا على الأقل، الأحد، بانهيار جسر معلّق في الهند يعود بناؤه إلى مئة عام، وفق ما أفاد وزير في حكومة ولاية غوجارات.

وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة «قضى ستون شخصا وأُنقذ أكثر من ثمانين» آخرين، بحسب «فرانس برس».

إعادة افتتح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني
وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام. وأعيد افتتاح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

وكتب مكتبه على «تويتر» أن مودي «طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ». أضاف «وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين».

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