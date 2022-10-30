«الدفاع التركية»: استمرار عمليات تفتيش سفن تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن عمليات تفتيش السفن المحملة حبوبًا أوكرانية ستتواصل «اليوم وغدًا» في اسطنبول، وذلك بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان «من المقرر مواصلة تفتيش السفن المحملة حبوبًا والتي تنتظر في اسطنبول اليوم وغدًا»، بحسب «فرانس برس».

توقف حركة نقل الحبوب الأوكرانية

وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأحد بعدما علقت روسيا السبت الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم، في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن والاتحاد الأوروبي.

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وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت سفنًا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

«الحجة الكاذبة»

إلا أن أوكرانيا نددت بهذه «الحجة الكاذبة» ودعت إلى ممارسة الضغط على روسيا «لتلتزم مجددًا احترام واجباتها» بموجب هذا الاتفاق الذي أبرم في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا والوحيد بين موسكو وكييف منذ بدء النزاع.

وأكد مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق الاتفاق أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد. وتمكنت تسع سفن شحن السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود «وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى» جاهزة لذلك في الاتجاهين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القرار الروسي «لا يعود لليوم فقط. فروسيا بدأت تفاقم أزمة الأغذية العالمية في سبتمبر عندما باشرت تعطيل حركة السفن التي تنقل منتجاتنا الزراعية».

هاجس المجاعة على نطاق واسع في إفريقيا وآسيا

وأضاف «إنها نية واضحة لروسيا للتلويح مجددا بهاجس المجاعة على نطاق واسع في أفريقيا وآسيا». وقال إن موسكو عطلت حركة ما لا يقل عن 176 سفينة حتى الآن. وشدد على ضرورة حصول «رد دولي صارم على مستوى الأمم المتحدة ولا سيما مجموعة العشرين».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا «مشين». وأضاف خلال حديثه إلى صحفيين «ليس هناك سبب ليفعلوا ذلك».

روسيا تستخدم مجددا الغذاء سلاحا في الحرب

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال «بتعليقها الاتفاق تستخدم روسيا مجددًا الغذاء سلاحًا في الحرب التي شنتها ما يخلف تداعيات مباشرة على الدول ذات الدخل المنخفض وعلى الأسعار العالمية للسلع الغذائية ويؤجج الأزمات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الخطر أساسًا».

بدوره، حضّ الاتحاد الأوروبي روسيا على «العودة عن قرارها» الذي «يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الذي نحتاج إليه للاستجابة للأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا».

وسمح الاتفاق الذي أبرم في يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير ملايين أطنان الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع في فبراير. وتسبب هذا الحصار بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، مثيرًا مخاوف من حدوث مجاعة.