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روسيا: «وحدات كندية الصنع» ضمن مكونات المسيرات المنفذة لهجوم القرم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 04:34 مساء
روسيا: «وحدات كندية الصنع» ضمن مكونات المسيرات المنفذة لهجوم القرم
موقع لتصدير الحبوب الأوكرانية. (الإنترنت)
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أعلنت روسيا الأحد أنها عثرت على حطام المسيّرات التي هاجمت أسطولها في سيفاستوبول، مشيرة إلى أنها استخدمت «منطقة آمنة» لتصدير الحبوب وطرحت احتمال أن تكون أُطلقت من «سفينة مدنية».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «مسيّرات بحرية كانت تتحرك في المنطقة الآمنة التابعة لـممر (تصدير) الحبوب»، مضيفة أنها «رفعت» جزءا من حطام المسيّرات من البحر. وأشارت إلى إمكان أن تكون المسيّرات أطلقت من «على متن إحدى السفن المدنية التي تستأجرها كييف أو أسيادها في الغرب لتصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

«وحدات ملاحية كندية الصنع»
وأعلنت روسيا أن عددا من المسيرات التي استُخدمت لمهاجمة أسطولها في القرم كان يضم «وحدات ملاحية كندية الصنع»، قائلة إنها عثرت على حطام بعضها في البحر. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خبراءها «قاموا بفحص وحدات الملاحة الكندية الصنع المثبتة على المسيّرات البحرية».

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من جهته، أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد. 

تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك
وقال المركز، في بيان نشر ليلًا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو في إسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها، «تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر».

وأوضح المركز الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول أنه تبلغ من روسيا «قلقها على أمن سفن الشحن» وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.

طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة
وحث الاتحاد الأوروبي روسيا على «العودة عن قرارها» تعليق العمل بالاتفاق حول صادرات الحبوب من المرافئ الأوكرانية الحيوية للإمدادات الغذائية العالمية، على ما قال مسؤول ملف الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

وأوضح بوريل أن هذا القرار «يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الذي نحتاجه للاستجابة للأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا» التي غزتها روسيا في نهاية فبراير الماضي، وفق وكالة «يورو نيوز».

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