مقتل 5 أشخاص في اصطدام قارب مهاجرين بسفينة لخفر السواحل بكوبا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، حتفهم السبت، إثر حادث اصطدام بين زورق يقل مهاجرين إلى فلوريدا، وسفينة تابعة لخفر السواحل الكوبي، على ما ذكرت السلطات الكوبية.

وأنقذ 18 شخصًا بعد الحادث الذي وقع في مياه شمال باهيا هوندا غرب كوبا، وفقًا لبيان وزارة الداخلية الكوبية، موضحة أن ثلاث نساء ورجلًا وفتاة لقوا حتفهم من دون كشف هوياتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصل القارب الذي كان يقل مهاجرين من الولايات المتحدة و«انتهك المياه الإقليمية الكوبية في إطار عملية اتجار بالبشر»، بحسب البيان الذي بثه التلفزيون الكوبي.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بينما كان خفر السواحل يحاولون استجواب ركاب القارب.

السياسة الأميركية «العدائية والقاسية» تشجع الهجرة غير النظامية

وحملت كوبا الولايات المتحدة، المسؤولية، معتبرة أن السياسة الأميركية «العدائية والقاسية» تشجع الهجرة غير النظامية من خلال تسهيل إقامة المهاجرين الكوبيين الذين يصلون إلى شواطئها.

وقدمت السفارة الأميركية في هافانا، السبت، تعازي الولايات المتحدة في تغريدة، وقالت: «بينما نعزز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة، نحذر من محاولات الهجرة غير النظامية الخطرة والمميتة أحيانًا».

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وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة، بسبب نقص في المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عامًا، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وبين أكتوبر 2021 وأغسطس 2022، أُوقف نحو مئتي ألف كوبي عند الحدود الأميركية في مقابل ثلاثين ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود الأميركية.

وتعارض كوبا عمليات ترحيل المواطنين الكوبيين من الولايات المتحدة، وتطلق السلطات الأميركية سراح معظم المهاجرين من كوبا، بعد وصولهم بشكل غير قانوني إلى البلاد بانتظار البت بشأن منحهم اللجوء.