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خلفت 48 قتيلاً في الفلبين.. العاصفة نالغي تضرب مانيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 01:07 مساء
خلفت 48 قتيلاً في الفلبين.. العاصفة نالغي تضرب مانيلا
سكان في شارع غمرته مياه الفيضانات في كاويت في الفلبين جراء العصفة نالغي، 30 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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عمل عناصر الإنقاذ الأحد، في مانيلا على مساعدة سكان حاصرتهم مياه فيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية نالغي، التي خلّفت 48 قتيلاً على الأقل في الفلبين قبل أن تنحسر.

وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت الأحد، جارفةً كل شيء في طريقها وتسبّبت بانقطاع التيار الكهربائي، وشهدت مانيلا والبلدات المجاورة فيضانات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول محلي في باراناك، إحدى ضواحي مانيلا، إن عمّال الإنقاذ اضطروا للسباحة في مياه الفيضانات التي بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار خلال الليل، للوصول إلى 60 شخصًا بينهم أطفال، محاصرين في طابق علوي في أحد المباني.

«لم نتوقع ارتفاع منسوب المياه إلى هذا الحد»
وقال زعيم القرية نويل يابلوس لوكالة «فرانس برس»، «كانوا يصرخون ويبكون من شدة الذعر إذ لم يتوفر لهم أي سبيل للخروج»، فيما حاصرت الفيضانات عدداً من الأشخاص كانوا متوجهين إلى حفلة،

وتابع يابلوس، «لم نتوقع ارتفاع منسوب المياه إلى هذا الحد. لو لم ننقذهم، لربما قُتِل بعضهم».

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ورأى مصور وكالة «فرانس برس»، في بلدة كاويت القريبة جثة في نعش أبيض يطفو في شارع غمرته المياه، ورجّح سكان أن يكون فيضان مفاجئ قد جرف التابوت من مقبرة قريبة.

وقال أندينور كايرمي لـ«فرانس برس»، «الوضع صعب جداً.. لا يمكننا التنقل بسبب الفيضانات ولدينا طفل يبلغ شهرين.. لا يستطيع النوم جراء عدم توفر الكهرباء».

مقتل 48 شخصاً
وأكد أحدث تقرير صادر عن السلطات الأحد مقتل 48 شخصاً، ولقي معظم الضحايا حتفهم في انهيارات تربة وفيضانات الجمعة في مينداناو، بعد هطول أمطار غزيرة قبل وصول نالغي.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الفلبينية أن العاصفة انحسرت بعد ظهر الأحد، وأفاد الدفاع المدني بأن 22 شخصًا في عداد المفقودين، بينما أصيب 40 بجروح.

وتشهد الفلبين ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة كل عام، تودي بعدد من السكان والمواشي وتدمّر المزارع والمنازل والطرق والجسور، ولكن نادراً ما تضرب الجنوب.

وحذر علماء من أن العواصف والأعاصير تزداد قوة بسبب تأثر كوكب الأرض بالاحتباس الحراري.

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