روسيا تنتقد أميركا بسبب تصريحات عن اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة، اليوم الأحد، لإصدارها ما وصفه بتأكيدات كاذبة بشأن قرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وكتب أنتونوف على تطبيق تلغرام: «رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول شائن حقًا. لم نرَ أي علامة تنديد بالأعمال المتهورة لنظام كييف»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال أنتونوف: «يتم تجاهل كل المؤشرات على ضلوع متخصصين عسكريين بريطانيين في تنسيق الهجوم الكبير باستخدام طائرات مسيرة».

- توقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود

ورفضت بريطانيا مزاعم روسيا ووصفتها بأنها كاذبة، وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بخطوة روسيا المتعلقة باتفاق الحبوب، ووصفها بأنها «مشينة تمامًا» وقال إنها ستفاقم الجوع.

توقف تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود

وفي وقت سابق، أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.

وقال المركز، في بيان نشر ليلًا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو في إسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها، «تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر»، وفق وكالة «فرانس برس».