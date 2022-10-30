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حداد وطني في كوريا الجنوبية بعد مقتل 151 شخصا في حادث تدافع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 12:12 مساء
حداد وطني في كوريا الجنوبية بعد مقتل 151 شخصا في حادث تدافع
إجلاء ضحايا تدافع في أحد شوارع سيول, 20 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الحداد الوطني في البلاد بعد مقتل 151 شخصًا، بينهم 19 أجنبيًا، في حادث تدافع بحي وسط سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.

وفي خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، أعرب الرئيس الذي توجّه إلى مكان المأساة صباح الأحد مرتديًا زيّ الإسعاف الأخضر، عن أسفه «لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث»، واعدًا بأنّ حكومته ستُجري تحقيقًا «صارمًا» لتحديد أسباب المأساة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيّة، قائلا «قلبي مُثقل ويصعب عليّ احتواء حزني»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وأعلن رجال الإطفاء من جهتهم أن هناك 19 أجنبيًا بين قتلى التدافع الذي حصل ليل السبت خلال حفل لعيد هالوين في وسط سيول، من دون أن يُحدّدوا كلّ جنسيّاتهم، وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ بين القتلى الأجانب أشخاصًا من إيران وأوزبكستان والصين والنرويج.

ووفقًا للسلطات في سيول، جرى الإبلاغ عن فقدان 355 شخصًا في وقت باكر صباح الأحد.

عدد القتلى مرشح للارتفاع
وأظهرت صور لوكالة «فرانس برس» من الموقع، عشرات الجثث منتشرة على الرصيف مغطاة بملاءات، وعناصر إنقاذ يرتدون سترات برتقاليّة يحملون جثثًا أخرى على نقّالات إلى سيّارات الإسعاف.

وصرّح المسؤول في الدفاع المدني تشوي سونغ بوم لصحفيّين في مكان الحادث، بأنّ التدافع وقع قرابة الساعة العاشرة ليلا (23.00 ت غ)، وقد لقي كثير من الضحايا مصرعهم دهسًا، مضيفا أن «العدد الكبير من الضحايا نتيجة تعرّض كثيرين للدهس خلال احتفال هالوين»، لافتًا إلى أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع.

يصعب وصف الأمر بالكلمات
وفي مقابلة مع محطة محلية، وصف الطبيب لي بيوم ساك الذي قدم إسعافات أولية للضحايا، مشاهد المأساة والفوضى.

وقال: «عندما حاولت إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرة الأولى، كانت هناك ضحيتان ملقيّتان على الرصيف.. لكنّ العدد تزايد بعد فترة وجيزة ليفوق عدد المستجيبين الأوائل في مكان الحادث»، مضيفا «جاء العديد من المارّة لمساعدتنا في الإنعاش القلبي الرئوي».

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وتابع الطبيب: «يصعب وصف الأمر بالكلمات.. كانت وجوه الكثير من الضحايا شاحبة.. لم أتمكّن من رصد نبضاتهم أو أنفاسهم.. وعندما حاولت الإنعاش القلبي الرئوي، خرج دم أيضًا من أفواههم».

ضحايا يدهسون حتّى الموت
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن شاهد لم تحدّد هويّته قوله إنّه رأى ضحايا يدهسون حتّى الموت، مضيفًا: «تكوّم الناس بعضهم فوق بعض.. كان البعض يفقد وعيه تدريجا بينما بدا البعض ميتا في تلك المرحلة».

وأشار تشوي إلى أنّه جرى نقل 74 جثّة إلى المستشفيات المحلية، ووضعت 46 جثة أخرى في صالة ألعاب رياضيّة قريبة.

وكان المسؤول قد أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 120 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر، تعرّض عشرات الأشخاص لسكتة قلبيّة في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين. وفي كوريا الجنوبيّة يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبيّة، لأن الأطبّاء وحدهم هم من يعلنون رسميًا حالة الوفاة.

ووقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة، ويُعتقد أنّ عددا كبيرا من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق، وفق يونهاب.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

في غضون ذلك، قرر رئيس بلدية سيول، أوه سي هون، قطع زيارته لأوروبا والعودة إلى البلاد، حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤولين في البلدية.

بايدن يدعم كوريا الجنوبية
وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن تعازيه إلى سيول السبت، مؤكّدًا وقوف الولايات المتحدة «إلى جانب» كوريا الجنوبية بعد التدافع المميت.

وقال بايدن في بيان: «نشعر بالحزن مع شعب جمهوريّة كوريا، ونقدّم أصدق تمنّياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب جمهوريّة كوريا في هذه المأساة».

في وقت سابق، كتب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان عبر «تويتر» أنّ «التقارير الصادرة من سيول مفجعة»، مضيفًا: «نفكّر في كلّ من فقدوا أحبّاءهم ونأمل في الشفاء العاجل للمصابين. الولايات المتحدة مستعدّة لتزويد جمهوريّة كوريا بأيّ دعم تحتاج إليه».

بدوره، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده «الصادق»، مضيفًا: «فرنسا تقف إلى جانبكم».

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس من جهته على «تويتر»، «إنّه يوم حزين لكوريا الجنوبيّة».

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبيّة منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريّون الجنوبيّون على وضع كمامات خلال حضور فعاليّاتها في الهواء الطلق.

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