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بيلوسي «حزينة» و«مصدومة» بعد الهجوم على زوجها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:10 صباحا
بيلوسي «حزينة» و«مصدومة» بعد الهجوم على زوجها
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي السبت إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ«الحزن والصدمة» جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا. 

وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها، وفق وكالة «فرانس برس».

اعتداء على زوج بيلوسي
وكان متسلل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة، قال الناطق باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطية. وأوضح درو هاميل في بيان أنه «في وقت سابق صباح اليوم، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوة وهدده بالقتل مطالبًا برؤية الرئيسة» نانسي بيلوسي.

وندد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بالاعتداء «الدنيء» على زوج بيلوسي.  وقال خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إن «لا مكان» للعنف السياسي في الولايات المتحدة. هجوم على منزل بيلوسي

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