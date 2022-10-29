Atwasat

واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحا» بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 09:57 مساء
واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحا» بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب
سفينة محملة بالقمح الأوكراني في البحر الأسود. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، في البيت الأبيض، أن روسيا التي أعلنت السبت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، تستخدم «الغذاء سلاحًا».

وقالت أدريين واتسون، في بيان، إن «روسيا تحاول مجددًا استعمال الحرب التي بدأتها ذريعة لاستخدام الغذاء سلاحًا، الأمر الذي يوثر مباشرة في البلدان على صعيد الحاجة وأسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم، ويفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة أصلًا وانعدام الأمن الغذائي»، بحسب «فرانس برس».

أوكرانيا: «ذريعة كاذبة» لجأت إليها روسيا
نددت أوكرانيا في وقت سابق السبت بـ«الذريعة الكاذبة» التي لجأت إليها روسيا لتبرير تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، في إشارة إلى الهجوم في القرم، داعية إلى الضغط على موسكو من أجل «الوفاء بالتزاماتها».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة، «إن موسكو تلجأ إلى ذريعة كاذبة من أجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع، وبأن تتعهد من جديد الوفاء بالتزاماتها».

-  روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
-  روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على سيفاستوبول

دعت الأمم المتحدة، السبت، إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها فيه بسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنها في القرم.

وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، في بيان، «من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر»، مؤكدًا أن لهذا الاتفاق «أثرًا إيجابيًا» لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم، بحسب «فرانس برس».

تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أعلنت روسيا، السبت، تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباحًا سفنًا روسية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: ««بالنظر إلى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا
الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه

الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية

دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكونغو الديمقراطية.. حركة «إم 23» تسيطر على مناطق بالشرق وسط حالة تأهب أممية
الكونغو الديمقراطية.. حركة «إم 23» تسيطر على مناطق بالشرق وسط ...
9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو
9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو
أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب
أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق مشاركتها في...
تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ...
جيش النيجر وقوة «برخان» ينفذان 15 عملية مشتركة قرب الحدود مع مالي في 4 أشهر
جيش النيجر وقوة «برخان» ينفذان 15 عملية مشتركة قرب الحدود مع مالي...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
المزيد
واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحا» بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب
واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحا» بعد انسحابها من ......
آلاف المتظاهرين في فرنسا دعما لحركة الاحتجاج في إيران
آلاف المتظاهرين في فرنسا دعما لحركة الاحتجاج في إيران...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
جيش النيجر وقوة «برخان» ينفذان 15 عملية مشتركة قرب الحدود مع مالي في 4 أشهر
جيش النيجر وقوة «برخان» ينفذان 15 عملية مشتركة قرب الحدود مع......
تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط