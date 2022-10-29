واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحا» بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، في البيت الأبيض، أن روسيا التي أعلنت السبت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، تستخدم «الغذاء سلاحًا».

وقالت أدريين واتسون، في بيان، إن «روسيا تحاول مجددًا استعمال الحرب التي بدأتها ذريعة لاستخدام الغذاء سلاحًا، الأمر الذي يوثر مباشرة في البلدان على صعيد الحاجة وأسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم، ويفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة أصلًا وانعدام الأمن الغذائي»، بحسب «فرانس برس».

أوكرانيا: «ذريعة كاذبة» لجأت إليها روسيا

نددت أوكرانيا في وقت سابق السبت بـ«الذريعة الكاذبة» التي لجأت إليها روسيا لتبرير تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، في إشارة إلى الهجوم في القرم، داعية إلى الضغط على موسكو من أجل «الوفاء بالتزاماتها».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة، «إن موسكو تلجأ إلى ذريعة كاذبة من أجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع، وبأن تتعهد من جديد الوفاء بالتزاماتها».

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دعت الأمم المتحدة، السبت، إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها فيه بسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنها في القرم.

وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، في بيان، «من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر»، مؤكدًا أن لهذا الاتفاق «أثرًا إيجابيًا» لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم، بحسب «فرانس برس».

تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت روسيا، السبت، تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباحًا سفنًا روسية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: ««بالنظر إلى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».