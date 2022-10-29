تركيا: «لم نتبلّغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدر أمني السبت أن «تركيا لم تتبلغ رسميا» انسحاب روسيا من الاتفاق الدولي في شأن صادرات الحبوب، بعدما رعت أنقرة توقيعه مع الأمم المتحدة في اسطنبول.

واتاح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو تصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية. ويشرف عليه مركز تنسيق مشترك مقره أيضا في اسطنبول، بحسب «فرانس برس».

روسيا تعلق الاتفاق بشأن صادرات الحبوب

علقت روسيا السبت الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوي لإمدادات الغذاء في العالم، بعد هجوم بمسيّرات استهدفت سفنها في شبه جزيرة القرم وحملت مسؤوليته لأوكرانيا وبريطانيا.

سمح الاتفاق الذي أبرم فييوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير ملايين أطنان الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع في فبراير. ورفع الحصار أسعار المواد الغذائية، مثيرا مخاوف من حدوث مجاعة.

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وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداته للاتفاق في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الصادرات من روسيا، وهي منتج رئيسي للحبوب، تضررت بسبب العقوبات. وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «بالنظر الى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية».

وزارة الدفاع البريطانية: «ادعاءات خاطئة»

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية الاتهامات «ادعاءات خاطئة» لموسكو تهدف إلى «تحويل الانتباه»، في حين أشار مسؤول أوكراني إلى أن الحادث سببه «تعامل القوات الروسية بإهمال مع متفجرات».

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى الحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب، وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك «من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر»، مؤكدا أن لهذا الاتفاق «أثرا إيجابيا» لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم.

كما طالبت كييف موسكو ب«الوفاء بالتزاماتها» بموجب الاتفاق، وأضافت على لسان وزير خارجيتها دميترو كوليبا «إن موسكو تلجأ الى ذريعة كاذبة من اجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع». وقال مصدر أمني تركي إن أنقرة «لم تتبلّغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

«قصة ملفّقة»

وتقول السلطات الروسية إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح السبت «بتسع طائرات مسيّرة وسبع مسيّرات بحرية»، ما سبب «أضرارا طفيفة» لسفينة كاسحة للألغام.

تشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس 2014، مقراً لأسطول البحر الأسود التابع لموسكو وقاعدة خلفية لوجستية لغزو أوكرانيا. واستُهدفت منشآت عسكرية ومدنية هناك مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية».