Atwasat

أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 06:56 مساء
أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب
حقل حصاد القمح في أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

نددت أوكرانيا السبت بـ«الذريعة الكاذبة» التي لجأت اليها روسيا لتبرير تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، في إشارة الى الهجوم في القرم، داعية إلى الضغط على موسكو من أجل «الوفاء بالتزاماتها».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة «إن موسكو تلجأ الى ذريعة كاذبة من اجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع وبأن تتعهد من جديد الوفاء بالتزاماتها»، بحسب «فرانس برس».

دعت الأمم المتحدة السبت إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها فيه بسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنها في القرم.

وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك في بيان «من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر»، مؤكدا أن لهذا الاتفاق «أثرا إيجابيا» لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم، بحسب «فرانس برس».

تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أعلنت روسيا السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباحا سفنا روسية في شبه جزيرة القرم.

-  روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
-  روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على سيفاستوبول
-  مسؤول في القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول «الأكبر» منذ بداية الصراع

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «بالنظر إلى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».

هجوم بمسيّرات على سيفاستوبول
واتّهم الجيش الروسي السبت أوكرانيا وبريطانيا، بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطوله في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو العام 2014، ما تسبب في «أضرار طفيفة» في إحدى السفن.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام، «التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية»،  وهذه السفن كانت تشارك في حماية قوافل تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين
بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم
بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
المزيد
أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب
أوكرانيا تطالب موسكو بـ«الوفاء بالتزاماتها» بعد تعليق ......
9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو
9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو...
الكونغو الديموقراطية.. حركة «إم 23» تسيطر على مناطق بالشرق وسط حالة تأهب أممية
الكونغو الديموقراطية.. حركة «إم 23» تسيطر على مناطق بالشرق ......
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية...
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط