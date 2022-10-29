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9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 05:56 مساء
9 قتلى إثر اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو
الشرطة الصومالية في العاصمة مقديشو. (الإنترنت)
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قتل تسعة أشخاص، بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف، السبت، وزارة التربية في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال أحمد علي: «كنت بين أوائل العناصر الأمنيين الذين وصلوا إلى المنطقة. شاهدت جثث تسعة أشخاص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال»، لافتًا الى إصابة عشرات آخرين. وأدلى عنصر أمني آخر هو يوسف عبدالله بحصيلة مماثلة، وفق «فرانس برس»

حركة الشباب.. تفجيرات وهجمات بالأسلحة
وكثيرًا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى، لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

وقال أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور: «استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم، الواقع في شارع كيه 5»، بحسب «رويترز».

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وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم «القاعدة»، التي تخوض قتالًا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى إطاحة الحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

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