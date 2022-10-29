روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط

اعلنت روسيا السبت عزمها على أن تطرح أمام مجلس الأمن الدولي قضية هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت ميناء سيفاستوبول في القرم، إضافة الى الانفجارات التي خلفت أضرارا في خطي انابيب نورد ستريم لنقل الغاز في سبتمبر.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن «الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، وخصوصا عبر مجلس الأمن الدولي، الى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذت ضد روسيا في البحر الاسود وفي بحر البلطيق، ويشمل ذلك ضلوع بريطانيا»، وفق «فرانس برس».

هجوم بمسيّرات على سيفاستوبول

واتّهم الجيش الروسي السبت أوكرانيا وبريطانيا، بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطوله في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو العام 2014، ما تسبب في «أضرار طفيفة» في إحدى السفن.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام، «التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية»، وهذه السفن كانت تشارك في حماية قوافل تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب موسكو.

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وقال حاكم مدينة سيفاستوبول الموالي لروسيا في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إن الهجوم الأوكراني بمسيّرات استهدفت السبت منشآت أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2104، هو «الأكبر» منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة «تاس»، الروسية عن رازفوجايف، قوله «وقع الليلة أكبر هجوم بطائرات مسيّرة ومركبات سطحية موجهة عن بُعد على مياه خليج سيفاستوبول في تاريخ» الصراع.

«ادعاءات خاطئة» لموسكو

ونددت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، بما اعتبرته «ادعاءات خاطئة» لموسكو تهدف إلى «تحويل الانتباه»، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، إضافة الى هجوم بطائرات مسيرة.

وغردت وزارة الدفاع البريطانية «لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية إلى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع»، مضيفة أن «اختلاق هذه الرواية يقول المزيد عن الخلافات داخل الحكومة الروسية».