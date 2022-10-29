بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، بما اعتبرته «ادعاءات خاطئة» لموسكو تهدف إلى «تحويل الانتباه»، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، إضافة الى هجوم بطائرات مسيرة.

وغردت وزارة الدفاع البريطانية «لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية إلى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع»، مضيفة أن «اختلاق هذه الرواية يقول المزيد عن الخلافات داخل الحكومة الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».