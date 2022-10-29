Atwasat

بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 03:31 مساء
بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

نددت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، بما اعتبرته «ادعاءات خاطئة» لموسكو تهدف إلى «تحويل الانتباه»، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، إضافة الى هجوم بطائرات مسيرة.

وغردت وزارة الدفاع البريطانية «لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية إلى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع»، مضيفة أن «اختلاق هذه الرواية يقول المزيد عن الخلافات داخل الحكومة الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على سيفاستوبول
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على ...
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو الديموقراطية
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو...
الجيش الروسي: السفن المستهدفة في هجوم سيفاستوبول جزء من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الجيش الروسي: السفن المستهدفة في هجوم سيفاستوبول جزء من اتفاق ...
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
المزيد
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
روسيا تعلق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية...
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم
روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم...
بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ستريم
بريطانيا تندد بـ«ادعاءات خاطئة» من روسيا عن انفجارات نورد ......
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين...
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط