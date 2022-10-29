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تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 02:41 مساء
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، اليوم السبت، تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على الحرب في أوكرانيا. 

وقال رايندرز، في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة «فونكي» الألمانية، «حتى الآن، جرى تجميد أصول 90 شخصًا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي بداية يوليو، قدّر رايندرز قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي، بنحو 13.8 مليار يورو، في 5 دول بشكل رئيسي، يملكها أوليغارشيون أو أعضاء النخبة الروسية فرضت الدول السبع والعشرون عقوبات عليهم. 

«المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار»
وقال المفوض أيضًا في المقابلة التي نُشرت، اليوم السبت «إذا كانت أموالًا إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا».

- تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13.8 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي

ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب، ولكن حذر رايندرز، من أن «المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار».

كما أدّت العقوبات الغربية إلى «تجميد 300 مليار يورو» من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه «كضمان»، حسب تقدير المفوض.

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