Atwasat

شعارات منددة بأعمال «الشغب» في إيران خلال تشييع ضحايا هجوم شيراز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 12:56 مساء
شعارات منددة بأعمال «الشغب» في إيران خلال تشييع ضحايا هجوم شيراز
مشيعون يشاركون في جنازة ضحايا هجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز في جنوب إيران، 29 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

رفعت جموع من الإيرانيين، شعارات منددة بأعمال «الشغب»، التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وذلك خلال مشاركتهم في مراسم تشييع ضحايا الهجوم الذي استهدف مرقدًا دينيًا في شيراز.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل جراء إطلاق مسلّح النار الأربعاء، في مرقد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز، مركز محافظة فارس بجنوب إيران، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء الهجوم بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، وبعضهم عناصر من قوات الأمن، فيما جرى توقيف مئات آخرين في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون «أعمال شغب».

«الشغب» يمهّد الطريق أمام «الأعمال الإرهابية»
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر الخميس أن «الشغب» يمهّد الطريق أمام «الأعمال الإرهابية»، موضحًا خلال كلمة متلفزة أن «نية العدو هي إعاقة تقدم البلاد، ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهّد الطريق أمام أعمال إرهابية»، مثل الهجوم على مرقد شاه جراغ بشيراز.

- قتيل و14 جريحا الجمعة جراء «الشغب» في مدينة زاهدان الإيرانية

ونزلت جموع من سكان شيراز، للشوارع صباح السبت للمشاركة في مراسم تشييع الضحايا التي أقيمت في باحة المرقد، ورفعت شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل وإنجلترا على خلفية دعمها «أعمال الشغب».

«عدد محدود من الشبان المغرر بهم»
وفي كلمته أمام المشاركين في المراسم، دعا قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي من قال إنهم «عدد محدود من الشبان المغرر بهم» لوقف «الشغب»، مضيفًا «اليوم هو (يوم) نهاية أعمال الشغب، لا تنزلوا إلى الشوارع بعد».

وطالب سلامي الطلاب بـ«ألا يصبحوا بيادق بين يدي الأعداء»، لأن «أحدًا لن يسمح بأن تثار أعمال شغب في إيران». وشهدت مدارس وجامعات، تحركات رفعت فيها شعارات مناهضة للسلطات.

وكرر سلامي اتهام السعودية، الخصم الإقليمي لإيران، بدعم الاحتجاجات من خلال وسائل إعلام مرتبطة بها، موضحا «نقول لآل سعود ووسائل الإعلام تحت سيطرتهم (...) كونوا حذرين»، مضيفًا «أنتم الذين تحرّضون الناس وتزرعون بذار الفتنة من خلال عرض الصور، فكروا بما يمكن أن يحصل لكم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العاصفة المدارية «نالغي» تصل الفلبين وتخلّف 45 قتيلا
العاصفة المدارية «نالغي» تصل الفلبين وتخلّف 45 قتيلا
شعارات منددة بأعمال «الشغب» في إيران خلال تشييع ضحايا هجوم شيراز
شعارات منددة بأعمال «الشغب» في إيران خلال تشييع ضحايا هجوم شيراز
مسؤول في القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول «الأكبر» منذ بداية الصراع
مسؤول في القرم: الهجوم الأوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول «الأكبر»...
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على سيفاستوبول
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على ...
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو الديموقراطية
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
المزيد
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية
سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية...
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول روسية بـ17 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي...
الجيش الروسي: السفن المستهدفة في هجوم سيفاستوبول جزء من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الجيش الروسي: السفن المستهدفة في هجوم سيفاستوبول جزء من ......
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو الديموقراطية
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد ......
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات على سيفاستوبول
روسيا تتهم بريطانيا بمساعدة كييف في التخطيط للهجوم بمسيّرات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط