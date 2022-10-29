شعارات منددة بأعمال «الشغب» في إيران خلال تشييع ضحايا هجوم شيراز

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت جموع من الإيرانيين، شعارات منددة بأعمال «الشغب»، التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وذلك خلال مشاركتهم في مراسم تشييع ضحايا الهجوم الذي استهدف مرقدًا دينيًا في شيراز.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل جراء إطلاق مسلّح النار الأربعاء، في مرقد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز، مركز محافظة فارس بجنوب إيران، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء الهجوم بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، وبعضهم عناصر من قوات الأمن، فيما جرى توقيف مئات آخرين في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون «أعمال شغب».

«الشغب» يمهّد الطريق أمام «الأعمال الإرهابية»

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر الخميس أن «الشغب» يمهّد الطريق أمام «الأعمال الإرهابية»، موضحًا خلال كلمة متلفزة أن «نية العدو هي إعاقة تقدم البلاد، ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهّد الطريق أمام أعمال إرهابية»، مثل الهجوم على مرقد شاه جراغ بشيراز.

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ونزلت جموع من سكان شيراز، للشوارع صباح السبت للمشاركة في مراسم تشييع الضحايا التي أقيمت في باحة المرقد، ورفعت شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل وإنجلترا على خلفية دعمها «أعمال الشغب».

«عدد محدود من الشبان المغرر بهم»

وفي كلمته أمام المشاركين في المراسم، دعا قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي من قال إنهم «عدد محدود من الشبان المغرر بهم» لوقف «الشغب»، مضيفًا «اليوم هو (يوم) نهاية أعمال الشغب، لا تنزلوا إلى الشوارع بعد».

وطالب سلامي الطلاب بـ«ألا يصبحوا بيادق بين يدي الأعداء»، لأن «أحدًا لن يسمح بأن تثار أعمال شغب في إيران». وشهدت مدارس وجامعات، تحركات رفعت فيها شعارات مناهضة للسلطات.

وكرر سلامي اتهام السعودية، الخصم الإقليمي لإيران، بدعم الاحتجاجات من خلال وسائل إعلام مرتبطة بها، موضحا «نقول لآل سعود ووسائل الإعلام تحت سيطرتهم (...) كونوا حذرين»، مضيفًا «أنتم الذين تحرّضون الناس وتزرعون بذار الفتنة من خلال عرض الصور، فكروا بما يمكن أن يحصل لكم».