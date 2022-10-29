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سلطات القرم: «إسقاط» كل المسيّرات فوق سيفاستوبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:46 صباحا
سلطات القرم: «إسقاط» كل المسيّرات فوق سيفاستوبول
طائرة مسيرة استخدمت في هجوم على كييف. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات في القرم التي ضمّتها موسكو، نجاح «صد» و«إسقاط» كل المسيّرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول في شبه الجزيرة في وقت سابق السبت.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف على تلغرام «اليوم منذ الساعة 04.40 صباحًا وعلى مدى ساعات عدة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات بمسيّرات... جرى إسقاط كل المسيّرات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رازفوجايف، أن البحرية الروسية تصدت صباح السبت لهجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وقال حاكم سيفاستوبول إن «سفنًا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيفاستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة».

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