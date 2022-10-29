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زيلينسكي: أربعة ملايين أوكراني تضرروا من انقطاع الكهرباء «غير مسبوق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:07 صباحا
زيلينسكي: أربعة ملايين أوكراني تضرروا من انقطاع الكهرباء «غير مسبوق»
من الدمار في إربين الأوكرانية. (رويترز)
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أعلنت أوكرانيا انقطاعا «غير مسبوق» في التيار الكهربائي الجمعة، أثّر إجمالا على أربعة ملايين شخص خصوصا في منطقة كييف، مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

من جانبها، أعلنت روسيا الجمعة أنها أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، من بينهم 41 ألفا نشروا في أوكرانيا، في إشارة تدل على رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عكس مسار تطورات الأسابيع الأخيرة بسرعة بعد سلسلة نكسات.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي «في العديد من المدن والمناطق في بلادنا، تم قطع الكهرباء لتحقيق الاستقرار»، مضيفا أن هذه القيود تؤثر على «قرابة أربعة ملايين أوكراني»، وفق «يورو نيوز».

«قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية»
وكتبت شركة «دتيك» الأوكرانية الخاصة على فيسبوك الجمعة «للأسف، ستفرض قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية في الأيام المقبلة».

وفي أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للكهرباء، اضطرت السلطات الأوكرانية إلى قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا في العديد من المناطق، لا سيما في العاصمة كييف، لتجنب انقطاع التيار كليا.

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